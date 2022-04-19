مستقبل وطن يعلن موافقته على الحساب الختامى لموازنة 20-21 ويقدم 9توصيات هامة للحكومة«فيديو»

/692978/مستقبل-وطن-يعلن-موافقته-على-الحساب-الختامى-لموازنة-20-21-ويقدم-9توصيات-هامة-للحكومةفيديو

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أنه قبل أن يتحدث فى مناقشه تقارير الحسابات الختاميه ومشروع ربط الحساب الختامي للموازنة العامة لعام ٢٠ / ٢١ يتوجه بالتحية والشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى دائما ما يحمل على عاتقه أحوال وأعباء المعيشة للمواطن وانحيازه الدائم للاسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه فى البدايه لابد من التنويه أنه فى ظل الجهود المبذوله للانطلاق للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة إلى جانب الرعايه الاجتماعيه وبناء الانسان تأتى الظروف الخارجيه من التداعيات الممتده لفيرس كورونا وتطورات الأزمه الروسيه الأوكرانية لتفرض واقعًا اقتصاديًا واجتماعيا عالميًا صعبا على كبريات الدوله الاقتصادية لاسيما الدول الناميه .

وأكد عاطف ناصر بأن المجلس يقوم بواجبه الوطنى والدستوري بمناقشه الحسابات الختاميه للموازنه العامه وموازنه الخزانه والهيئات العامه الاقتصاديه والهيئة القوميه للإنتاج الحربى و وزاره العدل ومشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنه العامه للعام المنقضي ٢٠٢٠/٢٠٢١وبالإطلاع والتدقيق فى التقارير تبين العديد من الملاحظات وفى إطار التعاون بين البرلمان والحكومه نقدم أيضا عدد من التوصيات يجب العمل على تنفيذها.

وبشأن ملاحظات الحزب تضمن عدم إعتماد مجالس بعض الهيئات العامه الخدميه لحساباتها الختامية الآمر الذى يعد مخالفه صارخه للقانون ٦١ لسنه ١٩٦٣وإعتماد بعضها الأخر بعد المواعيد المحدده قانونا ، واشتمال بعض دواوين عموم بعض الوزرات على وحدتان وموازنتان بالمخالفه لمبدأ وحده الشمول للنظام الموازنة، وخلو الحسابات الختاميه من اى تقارير بشان انجازات المشروعات حتى نتمكن الوقوف على حقيقه الموقف الزمنى لها وما تم تنفيذه ، وعدم دقه بنود الموازنة العامه فى ضوء التنفيذ الفعلى من بيان الحسابات الختامية، وعدم الاستفادة المثلى من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض وفقا للاتفاقيات المبرمه وأهدافها، وتجاهل الحسابات الختاميه للموازنه العامه للدوله ملاحظات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على التوالي.

مستقبل وطن يعلن موافقته على الحساب الختامى لموازنة 20-21 ويقدم 9توصيات هامة للحكومة

وفيما يتعلق بالتوصيات أكد النائب عاطف ناصر أهمية ترشيد التعامل فى أموال الدوله، واعاده النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخله فى الموازنه والتى تخطى عددها٦٤٨ جهه وهو ما يتطلب دمج المتشابه منها فى الاختصاصات ، واعاده صياغه القانون الماده الاولى من القرار بقانون الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين باجر ليشمل جميع من يحصل على آجر من خزانه الدوله ايا كانت الوظيفه التى يشغلها وايا كانت السلطه والجهه التى يتبعها، والحاجه الى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد فى اداره ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض وتحقيق أقصى استفاده من القروض، الأولوية فى مدى الحاجه الى المشروعات قبل إدراجها فى خطه الدوله وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المردود المترتب عليها، وعطاء اولوية فى الخطه الاستثماريه لتنفيذ للمشروعات الجارى استكمالها، والرقابه الفعالية من الحكومه على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقروض ومنح، وسرعه حصر الاصول غير المستغله التى تملكها جهات الموازنه وتحقيق أفضل استثمار لها، واتخاذ اجراءات صارمه للحد من التهريب الضريبي والتوسع فى ميكنه القطاعات ، وسرعه العمل لايجاد حلول لتنميه موارد الدوله من النقد الأجنبي وجذب المذيد من الاستثمارات وذياده الصادرات وتقليل الواردات.

وفى نهاية كلمته توجه بالشكر للحكومه على جهودها فى التنميه وتحركها الفعال لمواجهة الأزمات المتلاحقه فى ظل الإمكانيات المحدوده، كما تقدم بكل التحيه للشعب المصرى الذى تحمل الكثير ومازال من أجل بناء ورفعه وطنه مؤكدا على أنه باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أوافق على التقرير الخاص بالحساب الختامى.