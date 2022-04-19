«محمد رمضان حديث الجمهور وحضور نجوم السياسة والإعلام».. لقطات من حفل انتهاء تصوير دايما عامر

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احتفل أبطال وصناع مسلسل دايمًا عامر للفنان مصطفى شعبان مؤخرًا بانتهاء التصوير في حفل حضره عدد من نجوم الفن والإعلام والسياسة.

دوت الخليج ينشر لقطات من حفل انتهاء تصوير مسلسل دايمًا عامر

حفل أبطال مسلسل دايما عامر

حرصت مجموعة من نجوم الفن والسياسية والإعلام على حضور احتفال انتهاء تصوير مسلسل دايمًا الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة on والحياة الفضائية.

حيث أقام المنتج كامل أبو علي منتج العمل حفل سحور بأحد الفنادق في القاهرة، ومن ضمن الحضور بجانب أبطال وصناع المسلسل، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والمستشار طارق أبو هشيمه ، والمفكر السياسي د.مصطفى الفقي، بجانب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومحمد كرارة، ود.يحيى البستاني، والخبير السياحي محمد عيد.

ومن نجوم الفن، حضرت الإعلامية سهير جودة والفنانة صابرين والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج هشام سليمان، و والفنانة التونسية درة وزوجها بجانب الفنان محمد رمضان.

مسلسل دايما عامر 2022

ومن جانبه خطف الفنان محمد رمضان الأنظار بتبادل الأحضان والتهاني للفنان مصطفي شعبان لمسلسله الجديد الذي ينافس به ضمن موسم دراما رمضان 2022، من جانبه وجه مصطفى شعبان له أيضًا التهنئة بمسلسله المشوار الذي يشارك به الفنانة دينا الشربيني وأحمد مجدي وسيد رجب.

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ويضم مسلسل دايما عامر في بطولته كوكبة من النجوم بجانب الفنان مصطفى شعبان، مثل سينتيا خليفة، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، لبلبة، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفى، أحمد الشامي وآخرين والمسلسل كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح و الإخراج لـ مجدي الهواري.

ويشار أن أحداث مسلسل دايما عامر تدور حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وهي مشكلة التعليم في مصر على كل المستويات خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة بجانب إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة والأقصر وأسوان وسهل حشيش حيث تم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل سيتادل سهل حشيش بالإضافة إلى ألف ليلة وليلة.