مجلس النواب يوافق على التقرير العام للحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021.. وإحالة كل التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها

/692976/مجلس-النواب-يوافق-على-التقرير-العام-للحساب-الختامي-للسنة-المالية-20202021-وإحالة-كل-التوصيات-للحكومة-لاتخاذ-اللازم-في-شأنها

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي العام للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021.

دوت الخليج جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، حيث تم إحالة كل التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات. مجلس النواب يوافق على التقرير العام للحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021 وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: ملتزمون بكافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة. وتابع: غير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسابات، مشيرا إلى أن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات.

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