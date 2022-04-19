يوتيرن الحلقة 18..ماذا يحدث لـ كريم قاسم بعد القبض عليه للمرة الثانية؟

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 18

مسلسل يوتيرن الحلقة 18

ينتظر الجمهور معرفة ما سيحدث لـ خالد وهو كريم قاسم وابنة خالته يارا التي تقدم شخصيتها الفنانة ريهام حجاج وذلك عقب القبض عليهما للمرة الثانية.

وكانت قد شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل يوتيرن التي عرضت أمس الاثنين، نجاح خالد في الصلح بينه وبين زوجته هدى وهي الفنانة عبير صبري وذلك عقب شعورها بالغيرة والشك بأنه على علاقة بيارا ابنة خالته.

وبعدها قررا السفر فور انتهاء القضية المتهم فيها خالد، أما يارا فطلبت من ابن خالتها وليد، بملاحقة يوسف زوجها الذي يقدم شخصيته الفنان أيمن القيسوني حيث تتبعه إلى فيلا، ولكن المفاجأة أنه وجد خالد يدخل الفيلا.

مسلسل يوتيرن الحلقة الثامنة عشر

ومن جانبه تلقى خالد مكالمة من شوقي وهو الفنان محمود حافظ الذي يطلب منه الذهاب لتلك الفيلا، حيث دخل خالد الفيلا ليجدها خالية ثم تدخل يارا عليه ليبدأ الشك بينهما وبعدها يلاحظ خالد وقتها أنه يتم التلاعب بهما، لكن بعد فوات الأوان تدخل عليهما الشرطة.

حيث بلغ عنهما يوسف واتهامهما بتأجير الفيلا للمقابلات الغرامية، كما وجدت الشرطة عقد الفيلا باسم يارا وهي ريهام حجاج لتقبص الشرطة عليهما.

ويشار أن مسلسل يوتيرن يعرض يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة 6:15 مساءً بجانب عرضه عبر منصة watch it الرقمية.

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ويضم المسلسل في بطولته كلا من كريم قاسم، ريهام حجاج، عبير صبري، صفاء الطوخي، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير منير، هلا السعيد، نانسي صلاح، محمود حجازي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم قاسم كانت حلقة بحبك موت ضمن حلقات مسلسل المشهد الأخير الذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip الرقمية وشاركه به عدد من النجوم مثل سلمى أبو ضيف.