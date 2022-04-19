/692980/إطلاق-الشراكة-الإعلامية-بين-وزارة-التعاون-الدولي-سي-إن-إن-لتوثيق-قصص-مصر-التنموية

أطلقت وزارة التعاون الدولي، مع شبكة سي إن إن، حملة إعلامية دولية، تستهدف توثيق قصص مصر التنموية، وإظهار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، التي تُنفذها الحكومة والقطاع الخاص، للدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر.

دوت الخليج

وتأتي هذه الشراكة كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.

وتهدف الحملة إلى الترويج لعدد من المشروعات في قطاعات مُختلفة منها التحول إلى الاقتصاد الدائري والمستدام، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز سوق العمل وتمكين الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال إنتاج عدد من الأفلام وترويجها إعلاميًا، وعرضها على شبكة سي إن إن الدولية، ومنصاتها الرقمية، بما يعكس تنوع المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية.

كما تستهدف الحملة الإعلامية المشتركة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة CNN استخدام المواد المرئية والقصص من واقع المشروعات المنفذة، والترويج لها بين جمهور الشبكة الدولية على مستوى العالم من مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين، لاستعراض دور هذه المشروعات في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وجذب التمويلات التنموية.

وبالتوازي مع الحملة يتم إنتاج المواد التحريرية التي تسلط الضوء على الكثير من التجارب الناجحة لرواد الأعمال والمبتكرين المصريين الذين يدعمون الحلول المبتكرة للتنمية المستدامة في قطاعات مختلفة، وكذلك إبراز قصص الشباب والفتيات المُلهمين الذين يعملون على المساهمة بفاعلية في جهود التنمية ويتم عرض هذه التجارب في برامج تابعة لشبكة سي إن إن ومنها Agents of Change وInnovate، فضلا عن استخدام الوسائل التكنولوجيا والإعلامية الحديثة للوصول للجمهور المستهدف.

إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي سي إن إن لتوثيق قصص مصر التنموية

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه العالم تحديات وعلى رأسها التغير المناخي، لذا تهدف الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن الدولية استعراض الجهود والمشروعات التنموية المنفذة.

وفي تعليقها قالت السيدة كاثي إيبال، نائب أول لرئيس CNN International Commercial، "تعتبر الاستدامة وخلق تأثير إيجابي من أولويات شبكة CNN، ويسعدنا العمل المشترك للمرة الثانية مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومن خلال التعاون مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي لتسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال حملة دولية باللغتين العربية والإنجليزية".

من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع شبكة سي إن إن، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز المشاركة بشفافية والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع الجهود التنموية، لذا تأتي الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن لإبراز هذه الجهود وتسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، ودوره في الدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر. وأضافت وزيرة التعاون الدولي "نعمل من خلال التعاون الإنمائي الفعال على بناء مستقبل أفضل".

وتعمل وزارة التعاون الدولي على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

ومن خلال الشراكات الدولية التي يتم تنفيذها لتعزيز الدعم الفني وتوفير التمويلات التنموية، تعمل الوزارة على دعم جهود الدولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق الاقتصاد الدائري.

تسجل المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي نحو 26.5 مليار دولار، وتضم 372 مشروعًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويتم تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يرتكز على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية. https://moic.gov.eg/ حول CNN انترناشونال كوميرشال تعتبر CNN انترناشونال كوميرشال (CNNIC) هي المسؤولة عن العمليات التجارية لممتلكات CNN خارج الولايات المتحدة. وتتوافق جميع الأنشطة التجارية للعلامات التجارية مثل CNN انترناشونال وCNNبالإنجليزية وCNN بالإسبانية وCNNبالعربية وCNN Style و CNN Business مع القسم الداخلي للشبكة. يشمل ذلك مبيعات الإعلانات وشراكات الرعاية وتطوير المحتوى التجاري ومبيعات المحتوى وترخيص العلامة التجارية والتوزيع والعمليات خارج المنزل وتطوير الأعمال والتسويق لمزود الأخبار الدولي الرائد في العالم. كما تعتبر (CNNIC) من الشركات الرائدة عالميًا في مجال مبيعات الإعلانات الدولية، وقد أدى استخدامها للمحتوى التجاري الحائز على العديد من الجوائز، والذي يتم إنتاجه من خلال وحدة الإنتاج الخاصة والمدفوعة باستخدام البيانات والقدرات الرقمية المتقدمة، إلى إيجاد مجموعة من الشراكات القوية والدائمة مع العديد من أشهر العلامات التجارية العالمية. حيث تحظى وحدة المبيعات وترخيص المحتوى بعلاقات مع أكثر من 1000 شركة تتراوح من ترخيص علامة CNN التجارية إلى عقود توريد المحتوى بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية. وتمتلك (CNNIC) العديد من المكاتب في جميع أنحاء العالم، كما لديها مراكز رئيسية في لندن وهونغ كونغ وميامي.