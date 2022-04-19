تعرف على موعد العيد الكبير 2022

يتصدر موعيد عيد الأضحى المبارك ( العيد الكبير ) مؤشرات البحث، وذلك مع قرب إنتهاء شهر رمضان، والدخول في موسم الحاج، تلك الشعيرة وما بها من مناسك فرضها الله كأحد أركان الإسلام الخمس، يأتي إلي المسلمون من كل فجٍ قاصدين الله عز وجل.

دوت الخليج

عيد الأضحى (العيد الكبير) الذي يأتي بعد شهرين و 10 أيام هلالية من شهر رمضان المبارك، له مناسك خاصة عند المسلمين الذين يقدسون هذا اليوم احتفالًا وابتهاجًا وعبادةً، وتضحيةً فداءًا لسيدنا اسماعيل عليه السلام، وينتظرونها كل عام ودائمًا ما تدور التساؤلات حول موعد العيد الكبير.

موعد العيد الكبير 2022

وينشر موقع دوت الخليج موعد العيد الكبير والإجازة المقرر الحصول عليها بتلك المناسبة..

وفقًا لمؤشرات مركز البحوث الفلكية، فإن عيد الأضحى المبارك من المقرر أنه يكون يوم السبت 9 يوليو الموافق 10 ذو الحجة ويمتد حتى مساء الأربعاء 13 يوليو الموافق 14 ذو الحجة .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي من قبل المملكة العربية السعودية والتي يؤدى فيها فريضة الحج، وذلك مع ثبوت رؤية هلال ذو الحجة، والمقرر له أن يكون قبل نهاية شهر ذو القعدة.

إجازات العيد

حددت الحكومة الإجازة الرسيمة لعيد الفطر المبارك، لتكون في الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.

كما أصدرت الحكومة قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

إجازات أخرى

- الخميس 30 يونيو (ثورة 30 يونيو).

- الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو (عيد الأضحى المبارك).

- السبت 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952).

- السبت 30 يوليو (رأس السنة الهجرية).

- الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).