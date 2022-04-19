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تتلقى وزارة الصحة والسكان عبر صفاحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى العديد من الأسئلة من قبل المواطنيين حول تفاصيل الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا.

الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا 2022

ناشد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، المواطنيين المصريين خلال اجتماعه الأسبوعى أمس الاثنين بضرورة سرعة تلقى الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا على أهمية الجرعة التنشيطية فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنيين، بالأضافة إلى أهمية هذه الجرعة فى تقليل احتمالية اصابة المواطنيين بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اجتماعه أمس الاثنين، أنه يمكن لمن هم فى سن ال18 فيما فوف أن يتلقوا الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تلقى الجرعة الثانية للقاح، مشيرا إلى أن التقارير حول الوضع الوبائى فى الدولة المصرية تؤكد على استمرار انخفاض اعداد المصابيين بفيروس كورونا واستمرار ضعف الوباء بشكل ملحوظ للغاية.

تفاصيل الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا

وكان الدكتور خالد عبد الغفار قد أوضح فى اجتماع سابق له أن المواطنيين يمكنهم تلقى الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا فى غضون شهرين من موعد وصول الرسالة النصحية التى تحدد لكل مواطن الموعد والمكان الخاص به للحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا.

وكان قد أكد خالد عبد الغفارخلال هذا الاجتماع على أن جميع أنواع اللقاحات متوفرة فى مراكز الصحة الثابتة والمتحركة فى كافة المحافظات المصرية، مشددا على أن تلقى المواطنيين للقاح فيروس كورونا هو الأمر الذى ساهم فى خفض نسب الإصابات بالفيروس ونسب دخول المرضى المصابيين إلى المستشفيات والرعاية الصحية.

وزارة الصحة والسكان تطالب المواطنيين بسرعة تلقى الجرعة التنشيطية من فيروس كرورنا حرصنا على سلامتهم

وكانت وزارة الصحة قد قامت بمطالبة المواطنيين الذين حصلوا على الجرعتين من لقاحات فيروس كورونا بسرعة التوجه إلى مراكز الصحة سواء الثابتة أو المتنقلة من أجل تلقى الجرعة التنشيطية للقاحات لتعزيز مناعتهم و التصدى لفيروس كرورنا وتقليل فرص إصابة المواطنيين بهذا الفيروس