/692962/الآن-موعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-2022

ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور موعد الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة، وذلك مع قرب إنتهاء العام الدراسي 2021-2022.

دوت الخليج

وينشر موقع دوت الخليج تفاصيل موعد امتحانات الثانوية العامة، ومتى يتم الإعلان عن الجدول النهائي للامتحانات، وذلك في ضوء ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إنتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 هذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن ما يخص اختبارات نهاية العام _الدراسي_٢٠٢١_٢٠٢٢ بالنسبة للطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة، غدا الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢، الساعة الثالثة عصرًا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب مرحلة الثانوية العامة تدريب أنفسهم على الامتحانات، وذلك عبر بنك المعرفة المصري، حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة خوض هذه التدريبات من خلال مصادر نجوى ليمتد المتوافرة عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري عبر الرابط التالي.

كنترول الثانوية العامة

وكانت لجان النظام والمراقبة للامتحانات الثانوية العامة 2022، قد أعلنت عن بدء قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل بكنترولات الثانوية العامة وحتى 19 أبريل الساعة على أن يقوم المتقدم بالحضور بنفسه لكتابة طلب الالتحاق بمقر اللجنة.

مواعيد تلقي الطلبات

وأوضحت لجان النظام والمراقبة في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن مواعيد تلقى الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً بمقر اللجنة، بمرافقة صوره بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصیة ضوئية، وصحيفة أحوال معتمدة ومختومة من واقع ملف الخدمة وموضح بها الجزاءات على أن يعقد الامتحان والمقابلة الشخصية للمتقدم مساء يوم التقدم بمقر لجنة الإدارة.

الشروط

وحددت شروط التقدم وهى: ألا يكون قد سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبه ولجان الادارة للشهادات المحلية أو العامة (الشهادة الثانوية العامة - الشهادة الإعدادية العامة والمهنية - التربية الخاصة - مراكز تجميع وتوزيع الاسئلة للشهادات المذكورة، وألا يكون لديه موانع طبقاً للنشره العامة رقم ( 1) في 2019/1/30م. وتابعت: يجب ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة هذا العام حتى الدرجة الثالثة داخل قطاع أسيوط وهي: المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر ودرجات الموانع هي: الدرجة الأولي (الآب – الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة ) الدرجة الثانية (الأخ والأخت – الجد والجدة - الأحفاد)، أما الدرجة الثالثة "أبناء الاخ والأخت - العم والعمة - الخال والحالة - أبناء الأحفاد، وعدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحدهما حتى الدرجة الثانية.