"فوربس" تُكرم هانى أمان الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية "ايسترن كومباني"

هانى أمان: نفخر بالنجاحات التى حققتها الشركة.. وننافس الشركات العالمية فى دول المنطقة



كرمت "فوربس الشرق الأوسط" هانى أمان ​​العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” خلال احتفالها بنجاح قادة الأعمال والمبدعين المصريين ضمن قائمة أقوى 100 شركة فى الشرق الأوسط لعام 2021، وذلك لما شهدته الشركة خلال الفترة السابقة من نجاحات كبيرة.

وأقامت فوربس بهذه المناسبة احتفالية كبيرة كرمت خلالها صناع النجاح فى مصر، ممن أدرجوا فى قوائم فوربس على مستوى الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل سحور حضره عدد كبير من الشخصيات وأهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة فى مصر. الذين أكدوا على المناخ الجيد الذى توفره مصر للاستثمار والدعم الذى يتلقاه رواد الأعمال والمبدعين الشباب للنهوض باقتصاد البلاد والمنطقة عمومًا.

تعليقا على هذا التكريم أعرب هانى أمان ​​العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” عن سعادته بهذا التكريم، وبالنجاحات التى استطاعت الشركة الشرقية تحقيقها خلال الفترة الماضية كواحدة من أكبر القلاع الصناعية فى مصر، لافتا إلى أن الشركة استطاعت زيادة الإنتاج ونمو فى الايرادات لتنافس الشركات العالمية الكبرى فى دول المنطقة، وحققت أرباحا قياسية خلال العام الماضي.

وتوجه أمان بالشكر لفوربس الشرق الأوسط خلال تلقيه التكريم، مشيدا بالدور الذى تلعبه فى إلقاء الضوء على قادة الأعمال الناجحين ورواد الأعمال والشباب المتميزين بما يساهم فى نقل صورة جيدة وحقيقية عن الاستثمار فى مصر والنجاحات المتحققة فيه.

وقد شمل التكريم معظم الشخصيات التى ظهرت فى قوائم وتصنيفات فوربس للعام الماضي، لإسهامهم فى قطاعات الأعمال بمصر، ومنطقة الشرق الأوسط وفى جميع أنحاء العالم، ضمن 10 فئات تتوزع على عدة قطاعات، مثل الرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات، وبنوك الاستثمار، والشركات العامة، وسيدات الأعمال، والشركات الناشئة، وشملت قوائم مختلفة من بينها: أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط، وأقوى الشركات العقارية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكثر الشركات الناشئة تمويلاً. كما تم تكريم سيدات الأعمال والمبدعين الشباب تحت سن الـ30.

جدير بالذكر أن صافى أرباح الشركة الشرقية حقق 4.280 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2021 فيما حقق إجمالى إيرادات النشاط 64 مليار جنيه خلال نفس العام، وبلغ حجم إنتاج الشركة الكلى من السجائر حوالى 94 مليار سيجارة.