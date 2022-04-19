كلمة معالي وزير النقل في حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون...

الأستاذة الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

السادة ممثلي الشبكة الإخبارية العالمية CNN

السيدات والســــادة الحضــور الكــرام

يطيب لي في بداية كلمتي أن أعرب عن بالغ سعادتي للمشاركة في حفل إطلاق الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والشبكة الإخبارية العالمية المتميزة CNN

وحيث تعد وزارة التعاون الدولي هي بوابة الحكومة المصرية في تحقيق الشراكة مع الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية , وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 .

منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إشارة البدء لخطة بناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة ربوع الوطن لتنفيذها من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات لتحقق التقدم والتنمية بالبلاد وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلي رأسها مشروعات وزارة النقل النصيب الأكبر من تلك الخطة ، و مما انعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقارير التنافسية الدولية .

إن رؤية وزارة النقل في تخطيط وتنفيذ مشروعاتها لا تقتصر علي مفهوم نقل الركاب والبضائع بل تتخطي ذلك إلى المشاركة في التنمية المستدامة الشاملة للدولة من خلال توفير شبكات النقل المختلفة وخاصة النقل الاخضر المستدام صديق البيئة وتكاملها لخدمة متطلبات التنمية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية بالإضافة إلي إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوي خدمات النقل المقدمة للمواطنين .

وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية ) وتبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من يونيو 2014 وحتي يونيو 2024 حوالي 1,7 تريليون جنيه .

وتجدر الإشارة إلي الدور الكبير للشراكة مع الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية في تنفيذ العديد من مشروعات خطة تطوير وتحديث عناصر منظومة النقل و أهمها مشروعات الجر الكهربائي لتطوير منظومة النقل الجماعي فى القاهرة والإسكندرية ومشروعات تطوير البنية الأساسية والوحدات المتحركة على شبكة السكك الحديدية وذلك علي النحو الأتي :

مشروعات الشراكة مع حكومة الصين:

- خط القطار الكهربائي الخفيفLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 103,3 كيلومتر .

مشروعات الشراكة مع حكومة فرنسا

- تطوير واعادة تأهيل الخطين الاول والثاني واستكمال الخط الثالث لمترو الانفاق

- توريد عدد 55 قطار للتشغيل علي الخط الأول لمترو الأنفاق .

جاري التفاوض علي تنفيذ اعمال الانظمة الكهروميكانيكية بالاضافة الي تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط السادس لمترو الانفاق .

مشروعات الشراكة مع حكومة كوريا الجنوبية

- توريد عدد 32 قطار للتشغيل علي الخط الثالث لمترو الأنفاق .

- تطوير نظم الإشارات علي خط سكة حديد نجع حمادي - الأقصر – أسوان .

- تصنيع عدد 320 عربة مترو للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركة نيرك بشرق بورسعيد وهذا نموذج واضح وشراكه واضحة للتعاون بين القطاعين الخاص المصري والدولي.

مشروعات الشراكة مع حكومة اسبانيا

- اعادة تأهيل عدد 23 قطار للخط الاول لمترو الانفاق.

- اعادة تأهيل عدد 35 قطار للخط الثاني لمترو الانفاق.

- ازدواج وكهربة اشارات خط سكة حديد قليوب – منوف – طنطا .

- ازدواج وكهربة اشارات خط سكة حديد قليوب – شبين القناطر – الزقازيق .

- ازدواج وكهربة اشارات خط سكة حديد طنطا – ميت غمر - الزقازيق .

مشروعات الشراكة مع حكومة النمسا

- تم توريد عدد 12 ماكينة لتجديدات وصيانة السكة .

- جاري توريد عدد 4 ماكينات لتجديدات وصيانة السكة .

- جاري التفاوض لتوريد عدد 38 ماكينة لتجديدات وصيانة السكة لشبكة القطار الكهربائي السريع .

مشروعات الشراكة مع البنك الدولي:

- تطوير نظم الإشارات علي خط سكة حديد (إسكندرية- القاهرة - نجع حمادي)

مشروعات الشراكة مع بنك الاستثمار الأوربي EIB والوكالة الفرنسية للتنمية AFD:

- المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق .

- إعادة تأهيل ترام الرمل بمدينة الإسكندرية .

- مترو أبو قير ( الإسكندرية – محطة مصر ) .

- تطوير نظم الإشارات وازدواج خط سكة حديد طنطا – المنصورة- دمياط .

مشروعات الشراكة مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوربي EBRD

- مترو أبو قير ( الإسكندرية – محطة مصر )

- توريد 100 جرار جديد لدعم أسطول الجرارات بالسكة الحديد .

- توريد عدد 6 قطارات للتشغيل علي الخط الثاني لمترو الأنفاق .

- توريد عدد 6 قطارات متكاملة لشبكة السكك الحديدية .

مشروعات الشراكة مع شركة سيمنز العالمية

- انشاء شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع بإجمالي حوالي 2000 كم :

الخط الأول : السخنة – مرسى مطروح – الفيوم بطول 660 كم

الخط الثاني: الفيوم/بني سويف – الأقصر– أسوان– أبوسمبل بطول1100 كم

الخط الثالث: قنا – الغردقة – سفاجا بطول 225 كم

وفي ختام كلمتي أتوجه بخالص الشكر على حسن استماعكم مع خالص تمنياتي في أن تحقق هذه الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والشبكة الإخبارية العالمية CNN إبراز المجهودات الكبيرة والطفرة النوعية في المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشراكات بين الدولة المصرية والدول والحكومات الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المجالات والتي لها تأثير إيجابي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .