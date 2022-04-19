القوي العاملة : 25 أبريل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الأثنين الموافق 25 أبريل الجاري إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء. وقال سعفان، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي. وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

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