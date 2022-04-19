القومى للمرأة بالشرقية يواصل تدريب التثقيف المالى لتمكين السيدات إقتصادياً

في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبــادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي " حيـــاة كريمــة " قام الفرع بتنفيذ سلسله من تدريبات التثقيف المالي التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي مستوي الجمهورية لتمكين سيدات قري المبادرة اقتصادياً وذلك بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتورة عايدة عطية ...مقررة الفرع .بمتابعه وتنسيق ا. جيهان مراد. ..الامانه العامه تنفيذ اليوم الاول لتدريبات " التثقيف المالي " والتى تمتد لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الاحد الموافق ١٧ أبريل وحتى يوم الخميس ٢١ أبريل 2022 لعدد 6 تدريبات فى عدد 6قرى بالتوازي بقرى الملكيين القبليه و المناجاة الصغرى و والحمادين و منشأة ابو عامر القرية بحر البقر ٤ و الحجازيه و المناصرة و الملكين البحرية

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