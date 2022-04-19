محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: العمل المكتبى أول طريق الفشل

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء الجدد بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسؤول، مؤكدًا أن رئيس الحى الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها، وأن العمل المكتبى أول طريق الفشل.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء الجدد بديوان عام المحافظة بحضور جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء علاء رشاد السكرتير العام وإبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعى للمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها طبقًا للقانون وأن تكون مكاتبهم مفتوحة باستمرار لاستقبالهم، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن المعينين الجدد مروا باختبارات دقيقة بهدف ضخ دماء جديدة تتوافق مع التطوير الذى تشهده الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه الحركة تعد الأكبر من حيث عدد المعينين.

وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العمل فى محافظة القاهرة له طابع خاص حيث يتعدى عدد سكانها الـ 25 مليون نسمة ما بين مقيم ووافد مما يلقى عبء كبير على عاتق مسؤوليها، حيث يستلزم العمل أن يكون رئيس الحى متواجد بالشارع أكبر وقت ممكن، وملم بجغرافيا المكان الذى يعمل به وحدوده وظروفه والمشكلات التى يواجهها، مطالبًا بضرورة التنسيق الجيد مع كافة الجهات ذات الصلة لسرعة إتمام الأعمال.

وأضاف أنه يتعين على رؤساء الأحياء الجدد بذل أقصى الجهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى تطويرها خاصة فى مجال النظافة والتجميل، مؤكدًا ضرورة أن تظهر بصمة رئيس الحى بالشارع ويشعر بها المواطن.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بسرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والأخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحى بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز.