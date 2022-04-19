عاجل- بيان من القوى العاملة بشأن إجازة عيد سيناء للقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الاثنين الموافق 25 أبريل الجارى، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء. وقال سعفان، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى أجره اليومى. وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

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