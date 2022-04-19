الضوابط الجديدة لإقامة صلاة عيد الفطر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن الضوابط تمثلت فى إقامة الصلاة بالمساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة، مؤكدة أنه لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد فى المساجد دون الساحات المفتوحة التى يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم فى تدافع الناس عليها.

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