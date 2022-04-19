الرعاية الصحية: التأمين الصحى الشامل يتيح حرية اختيار مقدمى الخدمة

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى حرية اختيار المنتفعين مقدمى الخدمة الصحية، مما يشجع على التنافسية بين مقدمى الخدمة لتوفير أعلى مستوى من جودة الخدمات الطبية للمنتفعين بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأوضحت الهيئة، عبر منشور على صفحة "فيس بوك" اليوم، أن التأمين الصحى الشامل يتيح حرية اختيار المنتفعين لمقدمى خدمات الرعاية الصحية، لافتة إلى انضمام المنشآت الصحية المختلفة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بعد تأهيلها وحصولها على درجة الاعتماد والجودة طبقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا، لضمان أعلى مستوى من جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين، ومواكبتها لأعلى المعايير عالمية.

يأتى ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل.. أنا متأمن"، والتى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية التوعية بالمشروع كأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.