جدة - نرمين السيد - رافق المحافظ، حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا، والمقدم أشرف السيد مدير مشروعات حياة كريمة بمركز أبوتشت، المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا. وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. محافظ قنا: تنفيذ 19 مجمع خدمات بقرى المرحلة الأولى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.