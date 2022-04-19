/692971/وزير-المالية-أمام-النواب-لسنا-في-حاجة-لزيادة-الضرائب-ونسعى-لتوسيع-القاعدة-الضريبة-بضم-الاقتصاد-غير-الرسمي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا لسنا في حاجة إلى زيادة الضرائب، متابعا: بينما نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية.

دوت الخليج

وأكد في تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021، أن الدولة حريصة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب، مؤكدا العمل على زيادة إيرادات الدولة.

وأكد وزير المالية، أن الحكومة أدارت الوضع الاقتصادي في ظروف غير طبيعية، خصوصا خلال 3 سنوات الماضية بسبب ظروف كورونا وتداعياتها.

وقال: بمجرد الانتهاء من جائحة كورونا ظهرت موجة التضخم العالمية وبالتالي تأثر بها الوضع الاقتصادي المصري، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟

وزير المالية أمام النواب: لسنا في حاجة لزيادة الضرائب.. ونسعى لتوسيع القاعدة الضريبة بضم الاقتصاد غير الرسمي

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرا بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، لأن 40% من السياحة المصرية من روسيا وأوكرانيا.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية الجهات المعنية بشأن ملف القروض ليكون في أضيق الحدود.

وأوضح وزير المالية، أن اللجنة مختصة بدراسة المشروعات التي لها الأولوية في الاقتراض، مثل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.

وفي سياق مختلف، أشار إلى أن الحكومة تسعي جديا لفض التشابكات بين كافة الجهات المعنية، فضلا عن الالتزام بعمليات الدمج الوحدات الموازنية.

وأكد أن الحساب الختامي المقبل، سيكون هناك دمج أكثر، قائلا: نعد المجلس بمراعاة ذلك في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود هيئات خاسرة وتكلف الدولة، إلا أنه هناك هيئات أخرى تدفع للدولة مثل هيئة قناة السويس.