/692967/النائب-إيهاب-عبد-العظيم-بمناقشات-الحساب-الختامىالحكومة-تهدر-100مليار-جنيه-بملف-تقنين-الأوضاع

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشات الحساب الختامى، مؤكدًا على أن ملف تقنين أراضى وضع اليد من الممكن أن يكون له عائد إقتصادى أكبر فى تنمية موارد الدولة ولابد أن تنتبه الحكومة لذلك.

تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى 20-21 تضمن عدد من الملاحظات الهامة منها عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصماً من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس ( الاستثمارات ) من موازنة السنة المالية 20/21.

النائب إيهاب عبد العظيم بمناقشات الحساب الختامى:الحكومة تهدر 100مليار جنيه بملف تقنين الأوضاع

أيضا استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، حيث يستند النظام الموازني السليم في قيامه على عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول والوحدة ، والسنوية ، والعلانية وعدم تخصيص الاعتمادات، ويعني مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني عند تطبيقه على الموازنة العامة للدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مواردها واستخداماتها مصنفة اقتصادياً ووظيفياً مع تقسيمها إدارياً إلى وحدات موازنية تغطى كل وحدة منها استخداماً وموارد جهة محددة بعينها وهذه الجهة قد تكون ديوان عام وزارة أو مصلحة أو هيئة، ومن ثم فإنه لا يجوز في ضوء هذا المبدأ أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يستقيم الهيكل الموازني للجهات الداخلة في الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة أخرى أكثر من وحدة.