/692966/النائبة-آيات-الحداد-بمناقشات-الحساب-الختامىفيه-خلل-موجود-وعلي-الحكومة-الأخذ-بملاحظات-الجهاز-المركزى

دوت الخليج

جاء ذلك بكلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدة أنها بعد الاطلاع على تقرير الحساب الختامى تبين لها حجم الديون الكبيرة، فى وقت المواطن المصرى يعانى الكثير.

ولفتت أيضا إلى أنه فى ذات الوقت فالمتأخرات الحكومية كبيرة للغاية وتمثل إشكالية تحتاج إلى حل على أرض الواقع بجانب وجود الكثيرين من المستشارين والخبراء الوطنيين وضرورة أن نكون أمام متابعة حقيقية وتقييم للجنة الصناديق الخاصة.

النائبة آيات الحداد بمناقشات الحساب الختامى:فيه خلل موجود ..وعلي الحكومة الأخذ بملاحظات الجهاز المركزى

تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى 20-21 تضمن عدد من الملاحظات الهامة منها عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصماً من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس ( الاستثمارات ) من موازنة السنة المالية 20/21.

أيضا استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، حيث يستند النظام الموازني السليم في قيامه على عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول والوحدة ، والسنوية ، والعلانية وعدم تخصيص الاعتمادات، ويعني مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني عند تطبيقه على الموازنة العامة للدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مواردها واستخداماتها مصنفة اقتصادياً ووظيفياً مع تقسيمها إدارياً إلى وحدات موازنية تغطى كل وحدة منها استخداماً وموارد جهة محددة بعينها وهذه الجهة قد تكون ديوان عام وزارة أو مصلحة أو هيئة، ومن ثم فإنه لا يجوز في ضوء هذا المبدأ أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يستقيم الهيكل الموازني للجهات الداخلة في الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة أخرى أكثر من وحدة.