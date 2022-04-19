/692965/النائب-إيهاب-رمزي-معترضاعلي-الحساب-الختامي-20-21-جميع-الهيئات-تحقق-خسائر

اعترض النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، علي أداء الحكومة بشأن الحساب الختامي، قائلا: لسنا معترضين علي الحساب الختامي بقدر اعتراضنا علي أداء الحكومة.

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وأضاف رمزي: الحكومة تسعي للاقتراض، وتحل كل المشكلات بالاقتراض، وهذا ما يسمي بالكارثة الكبري، مشددا علي ضرورة الخروج من دائرة الاقتراض لأن ذلك يعتبر شكل من أشكال الفشل، مؤكدا علي أهمية وجود رؤية لدينا في كافة المجالات.

النائب إيهاب رمزي معترضاعلي الحساب الختامي 20-21: جميع الهيئات تحقق خسائر

وتابع عضو مجلس النواب: لاحظت وجود استهانة في الحساب الختامي لعام 2020\2021، والدليل علي ذلك أن 30 هيئة لم تقدم حسابها الختامي، متسائلا من المسئول عن حساب هذه الهيئات؟

وأشار رمزي، إلي أن الحساب الختامي الذي قدم كان لوزارة الإنتاج الحربي، لأنها الوحيدة التي وضعت خطة، ولكن بالرجوع لباقي الهيئات والوزارات نجد أن جميع الوزارات تحقق خسائر، متسائلا عن سياسة الحكومة بشأن المشروعات المتوفقة؟