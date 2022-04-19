/692960/سخف-لا-يليق-أول-تعليق-من-شيخ-الأزهر-على-واقعة-كشري-التحرير

علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على واقعة منع سيدة قبطية وابنتها من تناول الطعام داخل مطعم كشري التحرير، في نهار رمضان، بدعوى عدم إطلاق أذان المغرب، الأسبوع الماضي.

دوت الخليج

و أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التضييق على غير المسلمين فى مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان بدعوى الصيام «سخف» لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد.

سخف لا يليق.. أول تعليق من شيخ الأزهر على واقعة كشري التحرير

وتساءل فضيلة الإمام الأكبر، عن المسلم الذى لا يطيق رؤية زميلة المسيحى فى العمل يأكل أو يشرب أو مشاهدة مواطنين مسيحيين فى المطاعم فى نهار رمضان، كيف يطيق إفطار أطفاله الصغار غير المكلفين فى نهار رمضان؟، أم أنه يُضيق على أطفاله أيضاً ويمنع عنهم الطعام والشراب؟.

وتنشر صحيفة "صوت الأزهر" في عددها الصادر، غدا، تصريحات مطولة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالتزامن مع تهنئته للبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة.