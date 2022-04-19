/692964/محمد-تيسير--نائب-التنسيقية-العجز-النقدي-فى-زيادة-والإتجاة-لزيادة-الإيرادات-ضرورة

وجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الخطة الموازنة على تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 كما وجه الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات علي ملاحظاته على الحسابات الختامية.

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وقال "مطر" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء :" البيانات الواردة بالحساب الختامي تشير إلى زيادة العجز النقدي سنة بعد الأخر، ضاربا المثل بالعام المالي 2015/2016 كان العجز 326 مليار جنيه وظل يتصاعد تدريجيا إلى أن 471 مليار فى المالية 2020/2021.

وأشار "مطر" إلى أن العجز النقدي يسبب عدم قدرة الإيرادات على مجابهة المصروفات مما يزيد استمرار العجز النقدي مما يؤدي إلى نتيجة حتمية ألا وهي تقليل فرص الحكومة فى الانفاق على المشروعات الاستثمارية وبالتالي تقليل فرص زيادة أجور العاملين فى الدولة". وطالب "مطر" لإتخاذ الحكومة إجراءات تساعد على زيادة الإيرادات وترشيد المصروفات، مضيفا :" بشأن زيادة الإيرادات من خلال حصر الأصول والمباني والأراضي الغير مستغلة واتخاذ قرارات استثنائية حتى تؤدي إلى إضافة للخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى سرعة الاستفادة من أي مخزون راق، وأيضا سرعة النظر فى مراجعة الرسوم الزهيدة التى تفرضها القوانين ولكن بعيدا على أي قوانين تمس كاهل المواطن.

محمد تيسير " نائب التنسيقية": العجز النقدي فى زيادة ..والإتجاة لزيادة الإيرادات ضرورة

كما طالب مطر تطبيق نظام محاسبة المسئولين الذين يتخذون قرارات تؤدي إلى إهدار المال العام".