/692961/وزير-المالية-أمام-البرلمان-استرداد-نحو-70-مليون-من-قيادات-بالدولة-تجاوزت-الحد-الأقصى-للأجور

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تشكيل لجنة داخل وزارة المالية تعمل على متابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه تم استرداد أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تجاوزا الحد الأقصى.

تحيامصر

وقال في تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021: ملتزمون بكافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.

وتابع: غير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسابات، مشيرا إلى أن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات.

وزير المالية أمام البرلمان: استرداد نحو 70 مليون من قيادات بالدولة تجاوزت الحد الأقصى للأجور

وأشار وزير المالية، إلى أنه هناك أيضا لجنة تم تشكيلها لدراسة الصناديق الخاصة بهدف تقنين أوضاعها.

ونفى محمد معيط، ما ذكره بعض النواب، بشأن عدم قيام كافة الهيئات الاقتصادية والخدمية بتقديم حساباتها الخدمية، موضحا أن الجميع قدم الحسابات الختامية، إلا أن الإشكالية تتمثل في عدم اعتمادها من مجالس إدارات هذه الشركات.

وفيما يتعلق بالخسائر التي تتكبدها الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أن حجم الخسائر تراجع بشكل ملحوظ، قائلا: نعمل على تقليل الخسائر في السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وكافة الهيئات.

وتابع الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن لم نستطع القضاء على الخسائر تماما نسعى لتخفيضها، مؤكدا على أنه تم تشكيل لجنة لحصر وتقنين أوضاع الصناديق الخاصة.