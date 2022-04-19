تحرير 67 محضراً تموينياً بالدقهلية والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات

/692959/تحرير-67-محضرا-تموينيا-بالدقهلية-والمحافظ-يوجه-بتكثيف-الحملات

أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

دوت الخليج

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.

أكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

الحملات التموينية

وأضاف محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق بنطاق مراكز ومدن السنبلاوين وبندر ميت غمر و منية النصر وبلقاس وشرببن وجمصه والجمالية أسفرت عن ضبط عديد من المخالفات وتم تحرير 67 محضرا في مجال المخابز والاسواق بالمراكز المذكورة وقرر محافظ الدقهلية إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها. وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية نطاق المراكز المشار اليها.

وكسل وزارة التموين

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين انه تم المرور علي الاسواق والمحلات بمراكز ومدن السنبلاوين وبندر ميت غمر و منية النصر وبلقاس وشرببن وجمصه والجمالية واسفرت الحملات عن تحرير 19محصر نقص وزن و3محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر توقف مخبز بدون إذن ومحضر عدم إعطاء بون الصرف ومحضر عدم نظافة ادوات العجين ومحضر اختراق نظام و14محضر عدم اعلان عن الاسعار و3محاضر عدم حمل شهادة صحيه و3محاضر ذبح خارج السلخانه و2محضر غلق بدال تموينى فى مواعيد العمل ومحضر تجميع سلع تموينيه وتم التحفظ علي 560كيلو سكر ومحضر غش تجارى وتم مصادرة 50شيكارة أسمدة، وتحرير 18 محضر مخالفات بيئية وصحية وسلامة وصحة مهنية.

وأشار وكيل وزراة التموين، إلى استمرارالحملات من خلال المديريه لمتابعة المخابز وضبط الأسواق علي مستوي المحافظة تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية.