/692958/الخارجية-الروسية--سنبدأ-مرحلة-جديدة-من-عملياتنا--فى-أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسى لافروف، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء بثتها قناة سكاى نيوز، أن روسيا لا تدرس أى إمكانية لاستخدام أسلحة نووية فى الأراضى الأوكرانية ، مؤكدا على أن الجيش الروسى يستهدف فقط المنشأت العسكرية بأوكرانيا

دوت الخليج

وزارة الخارجية الروسية : روسيا ستبدأ مرحلة جديدة من عملياتها فى الأراضى الأوكرانية

وأكد لافروف على أن أوكرانيا أصبحت منصة للناتو وجيشها خرق التعهدات عندما عزز وجوده فى الشرق، لافتا إلى أن الرئيس الأوكرانى بادر بالدعوة للمناقشات والمفاوضات مع الجانب الروسى، و لكن موقفه متغير وغير ثابت

وأعلن لافروف عن أن روسيا سوف تبدأ مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية، مؤكدا على أن الجيش الروسى يستهدف فقط المنشأت العسكرية بأوكرانيا.

وشدد لافروف على أن روسيا سوف تكتشف وتثبت حقيقة ما حدث فى مدينة بوتشا بضواحى كييف، لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يحاول الاتصال ببوتن منذ بداية العمليات العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية والتى بدأت منذ 24 فبراير الماضى.

أخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكرانى زيلينسكى كان قد صرح اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية بدأت المعركة فى منطقة الدونباس، قائلا سندافع عن أرضنا ولن نتخلى عن أى مدينة أوكرانية ولن نحتاج مساعدات خارجية

ومن جانبه كان قد صرح وزير الدفاع الروسى سيرغي شويغوأن واشنطن والدول الغربية تبذل ما فى وسعها من أجل إطالة أمد الأزمة الروسية-الأوكرانية، مضيفا أن روسيا تغيير خططها من أجل مواكبة التطورات العسكرية,

وأكد سيرغي شويغو على أن قواته تقوم بحملة عسكرية ممنهجة للسيطرة على منطقتى لوغانسك ودونيستك، مشددا على أن الولايات المتحدة تريد القتال حتى فناء أوكرانيا. كما أضاف أن موسكو تتحرك من أجل تحقيق هدف محدد وهو الخاص بتحرير شرق أوكرانيا

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 بالقرب من دونيستك و3 مسيرات، بالأضافة إلى قصف 1260 هدفا فى الأراضى الأوكرانية ليلا.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية استطاعت تدمير 25 مركز قيادة للقوات الأوكرانية، مضيفة أنه تم تدمير 60 هدفا عسكريا ومتسودعين وصواريخ فى أوكرانيا