محافظ قنا: الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لمجمع الخدمات الحكومة بأبو تشت الشهر الجارى

دوت الخليج

رافقه في الجولة، حازم عمر نائب المحافظ ، والعميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا ، والمقدم أشرف السيد مدير مشروعات حياة كريمة بمركز أبوتشت ، المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان ، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة ، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى ، والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت .

تفقد مجمع الخدمات الحكومية

استهل محافظ قنا جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية ، والذى يقع على مساحة ٤٢٠م ، ويتكون من ٣ طوابق بتكلفة ماليه تصل إلى ١٣ مليون و ٥١٧ الف جنيه ، بنسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات وصلت إلى ٩٦٪؜ ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى ٣٠ إبريل الجارى .

خدمات المجمع

وقال محافظ قنا أن المجمع سوف يضم " وحدة محلية ، مجلس محلى ، مكتب بريد ، شهر عقارى ، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعى ، مركز تكنولوجى ، مكتب تموين " ، وهو ما يساهم في دعم ملف التحول الرقمي، وتوفير عناء انتقال المواطنين إلى المدن لتلقي الخدمات، من خلال الوصول بالخدمة إلى المواطن .

كما تفقد " الداودى " مجمع الخدمات الزراعية ، والذى يقع على مساحة ٣٣٠م ، و الذى يضم ( جمعية زراعية ، ومكتب إرشاد زراعى ، وحدة بيطرية ) ، بتكلفة مالية تصل إلى ٦ ملايين ، و ٧١٢ الف جنيه ، بنسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات وصلت إلى ٩٥٪؜ ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى ٣٠ إبريل الجارى .

وأضاف الداودي أن مجمع الخدمات الحكومية ، ومجمع الخدمات الزراعية سوف يقدمان خدماتهما المختلفة لأكثر من ١٤٠ الف مواطن من أهالى قرية أبوشوشة ، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة " مبادرة رئاسية متكاملة ، وهى امتداد للمبادرات التنموية التى تم إطلاقها على مدار سبع سنوات ماضية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى ، وتمكين قاطنيها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية ، وتوفير فرص عمل لهم ، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية ، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم .

من جانبه أوضح العميد وليد محمد أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ١٩ مجمع خدمات حكومية بقرى المرحلة الأولى ، تم الإنتهاء من ١٣ مجمع وجارى تسليمها تمهيدا لبدء العمل بها ، مشيرا إلى أن المجمعات الـ ٦ المتبقية وصلت إلى نسب تنفيذ عالية ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذها قبل عيد الفطر المبارك .