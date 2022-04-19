محافظ قنا: الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لمجمع الخدمات الحكومة بأبو تشت الشهر الجارى

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا جولة تفقدية بمركز أبوتشت تابع خلالها أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى بقرية أبوشوشة.
دوت الخليج
رافقه في الجولة، حازم عمر نائب المحافظ ، والعميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا ، والمقدم أشرف السيد مدير مشروعات حياة كريمة بمركز أبوتشت ، المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان ، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة ، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى ، والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت .
تفقد مجمع الخدمات الحكومية
استهل محافظ قنا جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية ، والذى يقع على مساحة ٤٢٠م ، ويتكون من ٣ طوابق بتكلفة ماليه تصل إلى ١٣ مليون و ٥١٧ الف جنيه ، بنسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات وصلت إلى ٩٦٪ ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى ٣٠ إبريل الجارى .
خدمات المجمع
وقال محافظ قنا أن المجمع سوف يضم " وحدة محلية ، مجلس محلى ، مكتب بريد ، شهر عقارى ، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعى ، مركز تكنولوجى ، مكتب تموين " ، وهو ما يساهم في دعم ملف التحول الرقمي، وتوفير عناء انتقال المواطنين إلى المدن لتلقي الخدمات، من خلال الوصول بالخدمة إلى المواطن .
كما تفقد " الداودى " مجمع الخدمات الزراعية ، والذى يقع على مساحة ٣٣٠م ، و الذى يضم ( جمعية زراعية ، ومكتب إرشاد زراعى ، وحدة بيطرية ) ، بتكلفة مالية تصل إلى ٦ ملايين ، و ٧١٢ الف جنيه ، بنسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات وصلت إلى ٩٥٪ ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى ٣٠ إبريل الجارى .
وأضاف الداودي أن مجمع الخدمات الحكومية ، ومجمع الخدمات الزراعية سوف يقدمان خدماتهما المختلفة لأكثر من ١٤٠ الف مواطن من أهالى قرية أبوشوشة ، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة " مبادرة رئاسية متكاملة ، وهى امتداد للمبادرات التنموية التى تم إطلاقها على مدار سبع سنوات ماضية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى ، وتمكين قاطنيها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية ، وتوفير فرص عمل لهم ، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية ، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم .
من جانبه أوضح العميد وليد محمد أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ١٩ مجمع خدمات حكومية بقرى المرحلة الأولى ، تم الإنتهاء من ١٣ مجمع وجارى تسليمها تمهيدا لبدء العمل بها ، مشيرا إلى أن المجمعات الـ ٦ المتبقية وصلت إلى نسب تنفيذ عالية ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذها قبل عيد الفطر المبارك .
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