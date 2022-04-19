إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

أصيب اليوم الثلاثاء شخص، بطلق ناري بالقدم في مشاجرة بين عائلتين بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد عبد الجليل أبو سكين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من إدارة الأزمات يفيد بورود بلاغ، بنشوب مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن إصابة شخص بطلق ناري، بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

التحريات

وبالانتقال والفحص تبين إصابة أحمد أحمد عبد اللاه، يبلغ من العمر 47 عاما، بطلق ناري بالقدم اليسرى، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة

وحُرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة