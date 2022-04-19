القومي للمرأة يعقد اجتماعه الدورى ويناقش جهوده في المشروع القومي لتنمية الأسرة...

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، و بمشاركة عضوات وأعضاء المجلس ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس . حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة، وناقشت خطة المجلس أيضاً للوصول الى مؤتمر المناخ COP27 والمزمع عقده فى شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ . كما أشارت رئيسة المجلس إلى أنه سوف يتم إطلاق اسم الدكتور الراحل العظيم نبيل صموئيل على منتدى المنظمات الأهلية. وذلك تخليداً لذكراه وعرفاناً بجهوده في فكرة إنشاء المنتدى ، واستمراريته في تناول كافة قضايا المرأة والمجتمع . وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والكاتبة نشوى الحوفى علي مشاركتهم فى الحملة التوعوية التى أطلقها المجلس بعنوان المراة المصرية مفتاح حياة للتوعية بقضايا المرأة. وأشادت رئيسة المجلس بالتعاون المشترك مع مؤسسة شباب القادة فى مشروعات she leads و Leaders league.

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