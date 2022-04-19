جدة - نرمين السيد - وأوضح عاشور، فى حلقة جديدة من برنامج "فتاوى رمضانية"، المعروض عبر "دوت الخليج"، أن المريض والمسافر ومن لديه عذر شرعى يقضى بعد انتهاء شهر رمضان، لافتا إلى أن الشخص المريض مرض لا شفاء منه عليه إخراج عن كل يوم ما يساوى 10 جنيهات على الأقل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار المفتى يوضح كفارة الإفطار بسبب مرض أو بعذر فى رمضان (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.