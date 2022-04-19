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مستشار المفتى يوضح كفارة الإفطار بسبب مرض أو بعذر فى رمضان (فيديو)

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اسلام الجوهرى عادل عيسى 2022-04-19 12:35 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد -

 

وأوضح عاشور، فى حلقة جديدة من برنامج "فتاوى رمضانية"، المعروض عبر "دوت الخليج"، أن المريض والمسافر ومن لديه عذر شرعى يقضى بعد انتهاء شهر رمضان، لافتا إلى أن الشخص المريض مرض لا شفاء منه عليه إخراج عن كل يوم ما يساوى 10 جنيهات على الأقل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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