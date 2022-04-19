فرحة عارمة.. افتتاح محطة مياه العوامر وبنى برزة ضمن حياة كريمة بقنا

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ قنا، إن المحطة مقامة على مساحة 1100م، بطاقة إنتاجية 60 لترا/ ثانية، وتتكون من وحدتين نقالى طاقة كل منهما الإنتاجية 30 لترا/ ثانية، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 30 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحطة سوف تخدم أكثر من 30 ألف مواطن من أهالى قرى العوامر وبنى برزه والشرقى سمهود.

وأشاد الداودى، بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأدائها المتميز فى تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحى بصفة دورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم، وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها القائمة بشكل دورى بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة بهدف تحسين جودة مياه الشرب، وحل مشكلات المياه التى تواجهها بعض المناطق، وتحقيق هدف المحافظة فى الحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا، والمقدم أشرف السيد مدير مشروعات حياة كريمة بمركز أبو تشت، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وعدد من أهالى القرى المستفيدة من المحطة.