/692955/النائبة-إيرين-سعيد-تنتقد-الحكومة-لتجاهلها-توصيات-لجنة-الخطة-بشأن-الحساب-الختامي-20-21

انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بسبب حجم الديون العامة، وأزمة كورونا، وزيادة السكانية، فضلا عن الأزمات الاقتصادية الخارجية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي تؤثر علي الاقتصاد المصري.

دوت الخليج جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي لعام 2020\2021. النائبة إيرين سعيد تنتقد الحكومة لتجاهلها توصيات لجنة الخطة بشأن الحساب الختامي 20-21 وأضافت سعيد، ومن غير المقبول أن تنعقد اللجان النوعية للمجلس وتعطي ملاحظات وتوصيات ولكن تتجاهل الحكومة هذه التوصيات، علي الرغم من أن هذه التوصيات تحسن من أداء الحكومة، والأمر الآخر هو مطالبة الدولة للمواطن باتباع سياسة التقشف نتيجة الأزمات الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم، ومن المستغرب أن يلتزم المواطن المصري البسيط بهذه التوصيات، لكن الصفوف الأولي من المسئولين يصرفون 130مليار جنيه علي سيارات فارهة ومصروفات دون داعي، وبالتالي هم لا يتبعون أي توصيات.

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