النائب محمود قاسم يرفض الحساب الختامى 20-21 ويؤكد: الاختلاسات والمتأخرات الحكومية ممكن تسد 99%من الدين العام«فيديو»

/692948/النائب-محمود-قاسم-يرفض-الحساب-الختامى-20-21-ويؤكد-الاختلاسات-والمتأخرات-الحكومية-ممكن-تسد-99من-الدين-العامفيديو

رفض النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي 20-21، منتقدا التجاوزات التي وردت في التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين، مؤكدا على أن حجم الدين وصل 5555مليار جنيه،والمتاخرات والإختلاسات الحكومية وصلت 4660 مليارجنيه كما أن عدد المستشارين كبير للغاية بالحكومة دون أى فائدة بقدر عددهم.

دوت الخليج جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أن الحكومة تضرب بتوصيات مجلس النواب عرض الحائط فيما يتعلق بالحد من الاستعانة بالمستشارين وتخفيض النفقات، لافتا إلى أن أحد الجهات بها 45 مستشارا. النائب محمود قاسم يرفض الحساب الختامى 20-21 ويؤكد: الاختلاسات والمتأخرات الحكومية ممكن تسد 99%من الدين العام وانتقد النائب، أيضا التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الهامة.

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