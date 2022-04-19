/692937/بدء-عرض-مسلسل-أفراح-إبليس-2-لـ-جمال-سليمان-وصابرين

بدأت منصة شاهد vip الرقمية في عرض أولى حلقات مسلسل أفراح إبليس 2 للفنان جمال سليمان وذلك بعد حوالي 13 عام من عرض الجزء الأول.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض مسلسل أفراح إبليس 2

مسلسل أفراح إبليس 2

ويشهد مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني الكثير من الأحداث القوية والمفاجئة كما تظهر الفنانة صابرين بدلا من الفنانة عبلة كامل.

وكان قد عرضت حلقات مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني قبل عامين تقريبًا ولكن من خلال إحدى القنوات المشفرة، ويضم المسلسل في بطولته كوكبة من النجوم بجانب جمال سليمان، ومنهم محمود عبد المغني، صابرين، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، أحمد صفوت، وكمال أبو رية، وليلى حسن، وضياء الميرغني، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وآخرين.

مسلسلات شاهد vip

ويتولى تأليف مسلسل أفراح إبليس 2، الكاتب الكبير مجدى صابر، والعمل من إنتاج لؤى عبد الله، والإخراج لـ أحمد خالد أمين، كما يجري حاليًا تصوير جزء ثالث من مسلسل أفراح إبليس الذي كان أول عرض له عام 2009، وسيعرض الجزء الثالث بعد انتهاء عرض الجزء الثاني.

ومن ناحية أخرى، كان المخرج أحمد خالد أمين قد روج لبرومو مسلسل أفراح إبليس 2 ، والذي سيطر عليه أجواء الإثارة والتشويق ولكن بدراما صعيدية اجتماعية، وظهر بالبرومو أيضًا فريقين متصارعين.

اقرأ أيضًا

التذكرة بـ 40 جنيه.. أحمد حلمي نجم افتتاح سينما الشعب في العيد

يذكر أن أحداث مسلسل أفراح إبليس تدور حول همام وهو رجل الأعمال الصعيدي ويجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، والذي يقع فى غرام الخادمة دهب والتي أحضرتها زوجته جملات لتعطف عليها، وفي الوقت نفسه يحاول السيطرة على تجارة الحديد من خلال علاقاته بشخصيات مهمة في القاهرة.

وكان مسلسل أفراح إبليس الذي عرض عام 2009 من بطولة جمال سليمان، وهبة مجدي، وعبلة كامل وريهام عبد الغفور وريم البارودي، وياسر فرج، وأحمد سعيد عبد الغني، وأيتن عامر، ودينا فؤاد وأحمد صفون وحسام فارس، وتهاني راشد، وصبري عبد المنعم، وعثمان محمد علي، ومحمد حشيش، ووفاء سالم وآخرين من النجوم.