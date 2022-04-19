/692936/أحمد-مقلد-نائب-التنسيقية-ينتقد-عدم-تطبيق-الحكومة-للحد-الاقصي-للأجور-وفرض-الصناديق-الخاصة-رسوم-دون-سند-قانوني

أكد النائب احمد مقلد، امين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كاشف وواضح لأنه يتحدث بلغة الأرقام، وكان يجب علي الحكومة عدم تجاهل توصياته .

دوت الخليج

وأضاف مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للحكومة، أن الصناديق الخاصة تفرض رسوم وتنفق أموال دون سند قانوني، وهو يدفعنا إلي الالتفات لهذا الأمر الهام.

وانتقد امين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن هناك مشروعات يتم البدء ولا تكتمل نتيجة نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى وما أمكن حصره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الامر يكلف موازنة الدولة اكثر من ١٠ مليار جنية.

وشدد مقلد، علي أن الحكومة لم تنفذ الحد الاقصي للأجور في كثير من الجهات، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من طبق الأمر ، وتبرع بنصف راتبه لصندوق دوت الخليج .

احمد مقلد" نائب التنسيقية" ينتقد عدم تطبيق الحكومة للحد الاقصي للأجور.. وفرض الصناديق الخاصة رسوم دون سند قانوني

يذكر أن الجلسه العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.