/692933/نائب-يتقدم-بطلب-إحاطة-ضد-خالد-الغندور-لإثارته-الفتنة-بين-جماهير-الأهلي-والرجاء-المغربي

تقد أحد النواب، صباح اليوم، الثلاثاء، بطلب إحاطة، إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن مخالفة خالد الغندور لميثاق الشرف الإعلامي، بتعمده إثارة الفتنة بين جمهور النادي الأهلي والرجاء المغربي، قبل مواجهة الناديين في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المغرب، وهو ما يهدد سلامة البعثة.

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وأضاف النائب في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أنه قام أيضا بنشر أكاذيب وتصريحات مفبركة على لسان مهدري عبيد حكم الفيديو في لقاء الذهاب، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى فقد سبق له وأن قام بنفس تلك التصرفات أثناء مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2018، ومباراة الأهلي مع الهلال السوداني في عام 2020.

وطالب بمناقشة طلب الإحاطة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مثيري الفتنة ونشر أخبار كاذبة.

وكان النادي الأهلي، قد أصدر، بيانًا، مساء أمس، طالب فيه باتخاذ اللازم قانونًا حيال خالد الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة. خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية.

الأهلي يشكو خالد الغندور بسبب التحريض وإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية

وأشار بيان النادي الأهلي إلى أنه قد حدث ذلك التحريض من خالد الغندور عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020.

جاء ذلك على خلفية نشر خالد الغندور تصريحات، نقلها عن إحدى المواقع، التي نقلتها عن قناة الهداف الجزائرية بأن الحكم مهدري عبيد، حكم الفيديو، بمباراة الأهلي والرجاء، اعترف بعدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها النادي الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، واتهم المخرج محمد نصر بإخفاء بعض زوايا التصوير التي كانت توضح أن الكرة لمست قدم لاعب الرجاء ولم تلم يده. لكن خالد الغندور قام بحذف المنشور الذي شاركه على صفحته الخاصة على فيس بوك، وذلك بعد حديث كثيرين عن أن الحكم مهدي عبيد لم يدلي بأية تصريحات بشأن مباراة الأهلي والرجاء المغربي، وأن الأخبار المنتشرة على لسانه، تصريحت مفبركة.

وخرج خالد الغندور واعتذر خالد الغندور لجمهور وإدارة الأهلي، وذلك في بث مباشر على صفحته على فيس بوك، قائلًا: “أنا مش مثير فتنة وأبويا كان أهلاوي وكلنا أخوات في الآخر”.

وانتهت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والرجاء المغربي بفوز الأحمر 1-2، في القاهرة، في إنتظار مباراة العودة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة 24 إبريل، بمركب محمد الخامس بالمغرب.