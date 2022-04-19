/692935/حملة-مستقبل-وطن-تواصل-تطعيم-أهالي-البدرشين-ضد-فيروس-كورونا

واصلت أمانة الحزب بمركز البدرشين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

استمرار تطعيم أهالي البدرشين ضد فيروس كورونا

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه تنفيذًا للحملة الموسعة التي ينفذها الحزب لمكافحة فيروس كورونا وبالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد للحزب والنائب فرج فتحي فرج عضو مجلس الشيوخ، والنائب عماد الدرجلي والنائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان أعضاء مجلس النواب، تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قرى المركز لليوم ال110.

أشار "أمين الحزب"، إلى أن الحملة المتنقلة تواجدت اليوم بقرية الشوبك الغربي لمساعدة أهالي القرية في تلقي لقاحات فيروس كورونا "الجرعات الأولى والثانية والثالثة" مع تهيئة المناخ أمام الفرق الطبية القائمة على الحملة بإشراف أحمد الجيار أمين تنظيم الحزب بالمركز وبمشاركة أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز احمد صلاح فرج ومحمد منظور ، وأعضاء الحزب بالقرية محمد فرج ومحمود صلاح.

ويأتي ذلك في اطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم تفعيلًا لمبادرتي "حياة كريمة" و"١٠٠ مليون صحة".