/692934/رئيس-النوابالبرلمان-لايصمت-على-أى-مخالفات-للحكومةوكله-يحال-للأجهزة-الرقابية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: المجلس لا يسكت على أي مخالفات، مؤكدا أن أي مخالفات يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها.

دوت الخليج

وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه في حالة ثبوت المخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات وفقا للقانون.

وأكد رئيس المجلس، أن النواب لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أي مخالفة.

ومن الجدير بالذكر أن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن الحديث عن وصول حجم الفساد إلى 460 مليار جنيه "كلام خاطئ"، لأن الموازنة كلها 2 تريليون.

رئيس النواب:البرلمان لايصمت على أى مخالفات للحكومة..وكله يُحال للأجهزة الرقابية

وأكد أن رفض بعض الأعضاء للحساب الختامي الذي صرفه، معناه رفض التوصيات التي صدرت عن لجنة الخطة والموازنة والتي تضمنت العديد من الملاحظات لمواجهة كافة المخالفات.

فيما تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحا أن هناك فارق بين رفض تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات، ورفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.