/692932/خبير-اقتصادى-الدولة-المصرية- بذلت-مجهودات-كبيرة-لتوفير-منافذ-البيع-وضبط-الأسواق

قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادى، إن توفير كميات مناسبة وكبيرة من المعروض من السلع الأساسية للمواطنيين يعد من أهم محاور حرافية الدولة المصرية فى التعامل والتصدى للأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التى يشهدها العالم فى الفترة الحالية.

دوت الخليج

محمود عنبر: الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة لتوفير منافذ البيع وضبط الأسواق

وأكد محمود عنبر، عبر مداخلة هاتفية في برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، على أن الدولة المصرية قد بذلت مجهودات كبيرة فى الفترة ما قبل شهر رمضان لتوفير منافذ للبيع وضبط أليات السوق وضبط أسعار السلع فى الأسواق المصرية، مشيدا بالتنيسق الكبير الموجود بين الوزارت والجهات المعنية من أجل منع جشع بعض التجار ومنع عمليات الاحتكار وعمليات تخزين السلع من قبل بعض المحتكارين.

وأشاد بحرافية الدولة المصرية فى التعامل مع الأزمة الروسية-الأوكرانية، مؤكدا على أن الأزمة الروسية الأوكرانية هى أزمة مالية عالمية مركبة وتعد الأخطر على مدار 100 سنة الماضية، حيث توجد بعض الدول الكبرى والعظمى التى تعانى من تضخم كبير فى كثير من السلع ويوجد ايضا بعض الدول الكبرى التى تعانى من اختفاء بعض السلع فى الفترة الحالية بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية وأزمة التضخم العالمية الحالية.

نجاح الاقتصاد المصرى فى التصدى للأزمات العالمية المتتالية

وأضاف أن الأزمة الروسية-الأوكرانية هى أكثر تعقيدا من أزمة جائحة كورونا، وذلك لأن خلال أزمة جائحة كورونا كان يوجد تنسيق كبير بين دول العالم للخروج من هذه الأزمة، قائلا وهذا على عكس الوضع الحالى فى ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، حيث أن العالم حاليا أمام معسكرين وهو المعسكر الشرقى والمعسكر الغربى ويتم استخدام أدوات الاقتصاد كاحد أليات الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد محمود عنبر على أن الأزمات العالمية المتتالية مثل جائحة كورونا وأزمة التضخم العالمية الحالية تؤكد على نجاح وصمود الاقتصاد المصرى، مؤكدا على أن الدولة المصرية تتعامل مع الأزمات العالمية بحرافية وبمنهجية كبيرة وتكاتف كافة الوزارات والجهات المعنية.

وتابع أنه يوجد تشابك كبير بين الكثير من الوزارت والجهات المصرية التى تتعاون من أجل ضبط الأسواق المصرية وأسعار السلع، لافتا إلى أن أكثر من 35% من التضخم هو تضخم مستورد وقادم من الخارج إلى الدولة المصرية بسبب الأزمات والاحدات العالمية.