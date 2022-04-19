/692931/التذكرة-بـ-40-جنيه-أحمد-حلمي-نجم-افتتاح-سينما-الشعب-في-العيد

أعلنت الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة إطلاق مشروع سينما الشعب الذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة ويعد أحمد حلمي نجم الافتتاح.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مشروع سينما الشعب

أحمد حلمي سينما الشعب

ويأتي مشروع سينما الشعب بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع وذلك عبر قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر، وذلك تحت رئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم.

وينطلق سينما الشعب بدءً من أول أيام عيد الفطر المبارك بخمسة دور عرض في أربعة محافظات هي سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، سينما قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى.

ويشار أنه تم الاتفاق مع شركات التوزيع الكبرى على تقديم أحدث إنتاج فني حيث يبدأ مشروع سينما الشعب بفيلم واحد تاني والذي يقدم بطولته الفنان أحمد حلمي والفنانة روبي والعمل تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وجاء في بيان الوزارة أن الإدارة السينمائية بالهيئة برئاسة الفنان تامر عبد المنعم تعمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات المواقع الثقافية بالمحافظات.

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مشروع سينما الشعب

ويضم فيلم واحد تاني في بطولته بجانب الفنان أحمد حلمي كلا من سيد رجب، عمرو عبد الجليل، روبي، نسرين أمين، نور إيهاب، وأحمد مالك وآخرين.

ويعمل المشروع على جذب جميع شرائح المجتمع، وتنفيذاً لمبدأ العدالة الثقافية التي تعد إحدى محاور عمل وزارة الثقافة، كشفت الوزيرة أن أسعار التذاكر الخاصة بالعروض قيمتها 40 جنيهاً فقط، ولافتة إلى أن أهمية مشروع سينما الشعب هو نشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف من خلال مواد إبداعية هادفة.

وصفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، المشروع بأنه إضافة حقيقية وفاعلة للأنشطة والفعاليات الإبداعية ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية أربعة محافظات أخرى هي سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، قصر ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، سينما هيبس بالوادي الجديد، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.