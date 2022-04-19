بعد حذفه.. محمد رحيم يكشف تطورات سرقة لحنه بإعلان منير والشاب خالد

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كشف الملحن محمد رحيم تطور أزمة سرقة لحنه في إعلان أحد البنوك وذلك بعد حذفه من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يكشف تطورات سرقة لحن محمد رحيم

سرقة لحن محمد رحيم

كتب الملحن محمد رحيم في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “في طريقنا إن شاء الله لحل مشكلة إعلان بنك القاهرة”.

وتابع: “بعد الاجتماع مع أصحاب الشأن والوصول بطريقة ودية ومحترمة مبنية على حسن النية والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

وكان قبلها بأيام مع بداية شهر رمضان وعرض الإعلان بالقنوات الفضائية، قال الملحن محمد رحيم إنه معتاد على سرقة أحد ألحانه في رمضان سنويًا، دون الاستئذان منه أو من مالك الأغنية.

إعلان محمد منير والشاب خالد

وكتب محمد رحيم: “كالعادة وزي مانا متعود كل سنة القي في رمضان لحن من ألحاني نازل في أحد الإعلانات أو المسلسلات دون استئذان أو تصريح مني أو من الشاعر، والمرة دي الضرر كبير جدًا لأنه تم سرقه لحني ووضعه في واحد من أكبر الحملات الدعائية إعلان بنك القاهرة.. اللى بيغنيه قطبين كبيرين من أقطاب الأغنية العربية الفنان محمد منير والشاب خالد”.

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واستكمل تعليقه: “والغريبة أن النحت والاستخفاف بحقوق المؤلف والملحن جعل القائمين على العمل يقنعوا الشاب خالد يغني جملة اللحن اللى كنت عاملها للمطرب الكبير المنافس له الشاب مامي من سنة 2007، يعني من 15 سنة دون الرجوع ليا ولا لورثة الشاعر عبد العزيز عمار شاعر الأغنية الأصلية الله يرحمه وإزاي أنتوا مستخفين بالقضاء والقوانين كده؟؟… إزاي أنتوا ناس مجردين من المهنية ومش بتحترموا ولا الجمهور ولا الزملاء؟؟ وإزاي أنتوا بتسرقوا الأعمال في وضح النهار”.

واختتم كلامه: “ليستفيد بنك من بنوك الدولة مستخفين بحكومة نفس الدولة وكأنكوا واثقين أن مفيش حد هيعملكوا حاجة ولا حد هيعاقب اللى سرق واعتدى والله العظيم حرام مجهود السنين يترمي على الأرض كده قدام عنين الواحد وهو حي يرزق إيه الاستخفاف والاستهانة دي بالبلد وبقوانينها وقضائها”.