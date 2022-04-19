/692927/النائب-سليمان-عطيوي-توجيهات-السيسي-لحل-أزمة-الغارمات-تفعيلا-لاستراتيجية-حقوق-الإنسان

أشاد النائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن هذه التوجيهات تأتي تفعيلا لإستراتيجية حقوق الإنسان وبناء الإنسان المصري بالجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

توجيهات السيسي لحل أزمة الغارمات تفعيلا لاستراتيجية حقوق الإنسان

وطالب عطيوي في تصريحات له اليوم، بضرورة الإسراع في إعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرامين والغارمات التي تؤرق الاف الأسر المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، التي تعكس رؤيته لفكرة العدالة الاجتماعية والاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية المجتمعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الغارمين والغارمات من الفئات الأولى بالرعاية التي تأتي في صدارة اهتمامات القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أهمية معالجة هذه الظاهرة والتصدي لها تشريعيا من خلال توفير اجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع هذه الظاهرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمين».