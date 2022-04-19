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برعاية «مستقبل وطن» إقبال كبير من أهالي الوراق على المعرض الـ53 للأسرة المصرية

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شهد المعرض الثالث والخمسين إقبالا كبيرا من الأسر المصرية القائمون بوحدة طناش بالوراق، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب محمد كمال مرعى أمين المشروعات بالأمانة المركزية للحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة والمهندس أحمد سمير العدل أمين المشروعات بالجيزة.

دوت الخليج 

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تنظيم المعرض الـ53 الأسرة المصرية بمحافظة الجيزة

تحت رعاية أمانة شؤون المشروعات بالجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وبالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق، تم بوحدة طناش تنظيم المعرض الـ53 الأسرة المصرية بمحافظة الجيزة وسط إقبال كبير من الأهالي نظرًا للانخفاض الملحوظ في أسعار السلع المعروضة.

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وقال سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بالوراق، إن سلسلة معارض الأسرة المصرية حققت نجاحًا كبيرا في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف الشرائح والفئات، موجهًا الشكر لأمانة شئون المشروعات لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات لما يبذلونه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين.

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ويأتي المعرض الثالث والخمسين للأسرة المصرية بمحافظة الجيزة فى إطار خطة امانة شؤون المشروعات بالجيزه بقيادة المهندس أحمد العدل لتنظيم سلسلة معارض بأنحاء محافظة الجيزة للتخفيف على المواطنين.

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ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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