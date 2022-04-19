بعد طرح البوستر الرسمي.. تعرف على موعد طرح فيلم فارس في السينمات

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دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم فارس

بوستر فيلم فارس

شارك الفنان أحمد زاهر بطل فيلم فارس، متابعيه وجمهوره بنشره بوستر الفيلم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله البوستر التشويقي الرسمي الأول لفيلم فارس قريبا جدا”.

وأضاف: “في كل دور العرض السينمائي في مصر وكل الوطن العربي، ادعولنا ويا رب يعجبكم”، ومن المقرر أن ينافس به ضمن موسم عيد الفطر المقبل، يضم الفيلم في بطولته بجانب أحمد زاهر، كلا من حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، وإيمان العاصي، عابد عناني، صلاح عبد الله، وملك أحمد زاهر، وآخرين والفيلم من تأليف حسام موسى، والإخراج لـ رؤوف عبدالعزيز.

أحمد زاهر رمضان 2022

يشار أن الفنان أحمد زاهر غاب عن الموسم الرمضاني لعام 2022 بسبب انشغاله ببعض الأعمال السينمائية وأبرزها فيلم فارس الذي انتهى من تصويره مؤخرًا.

وتجسد الفنانة الشابة ملك زاهر شخصية شقيقة أحمد زاهر خلال أحداث فيلم فارس كما تعمل خادمة في فيلا رجل الأعمال حسين فهمي وتظهر زوجته الفنانة باميلا الكيك.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد زاهر هو مسلسل سوشيال الذي عرض قبل السباق الرمضاني وذلك عبر شاشة قناة الحياة الفضائية وناقش قضية السوشيال ميديا، وتأثيرها على الجيل الجديد، بجانب عرض قضايا فساد كبيرة ناتجة من السوشيال ميديا.

ودارت أحداث المسلسل في 10 حلقات عن مخاطر السوشيال ميديا، وشارك الفنان أحمد زاهر في البطولة كلا من عابد عناني، مطرب الراب شاهين، وميرنا نور الدين، إسلام حافظ، وفرح الزاهد، تامر فرج، وجيهان خليل، وآخرين والمسلسل تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

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ويذكر أن الحلقات الأولى من مسلسل سوشيال كانت قد شهدت تعرض أحمد زاهر لمطاردة من المتورطين في قضية فساد ناتجة من السوشيال ميديا حيث يحاولون قتله.

وكان آخر عمل شارك به الفنان أحمد زاهر ضمن موسم دراما رمضان هو مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان وحقق به نجاحا كبيرًا وقت عرضه.