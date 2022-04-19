الداخلية عن فيديو إشعال سيدة النار في سيارة: خلافات أسرية وضبطنا المتهمة في حينه

رصدت الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية، بث مقطع فيديو على إحدى صفحات "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات حال قيامها بإشعال النيران فى إحدى السيارات وتفرٌ هاربة.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 12 الجارى بمنطقة فيصل بالسويس وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة فى حينه.. وتبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص ("تاجر" - مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله إتهم إحدى السيدات ("والدة طليقته" - سبق إتهامها فى عدد من القضايا - مقيمة بدائرة القسم) لوجود خلافات بينهما.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.