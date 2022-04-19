وزير الطيران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتى الطيران المدنى المصرى والإماراتى

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر وزارة الطيران مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدنى المصرى والهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات العربية المتحدة والتى تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف أنشطة الطيران والاستفادة القصوى من الإمكانيات والكفاءات المتميزة لدى سلطتى الطيران المدنى فى كل من مصر والإمارات لتأسيس شراكة مستمرة بينهما .

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصرى الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى وعن الجانب الإماراتى سيف محمد السويدى المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام

وخلال اللقاء أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تطورا كبيرا فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال النقل الجوى حيث تعد مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين فى مختلف أنشطة الطيران .

وأشاد وزير الطيران بالعلاقات القوية والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا حرص وزارة الطيران المدنى على زيادة أوجه التعاون مع الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة .

ومن جانبها أكدت السفيرة مريم الكعبي على عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والإمارات والتى تقوم على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية مشيرة الى أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين فى مجال الطيران بما يخدم المصالح المشتركة .

وأعرب سيف السويدى مدير عام هيئة الطيران المدنى الإماراتى عن تطلعه إلى تعزيز التعاون والتدريب وتبادل الخبرات وبحث آفاق جديدة من التعاون المستمر مع سلطة الطيران المدنى المصرى مؤكدا على قوة العلاقات بين البلدين فى مجال النقل الجوى .

تشمل مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق المواقف والدعم الفنى والتدريب المشترك وتوحيد الجهود لتبني وجهة نظر مشتركة يتفق عليها الجانبان في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية