فتح 44 موقعا تخزينيا بالمنيا لاستقبال القمح المورد من المزارعين

جدة - نرمين السيد - شدد أسامة القاضى محافظ المنيا، على ضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة ومشاركة المزارعين فى عملية توريد محصول القمح لموسم 2022، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من توريد محصول القمح فى ظل تداعيات الحرب الأوكرانية - الروسية. القاضي يشدد على تفعيل دور اللجان ومشاركة المزارعين في عملية التوريد





جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا، بحضور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، ومسؤول الإصلاح الزراعى، ومسؤولى الجمعيات الزراعية المشتركة بجميع المراكز، ومسؤول الجمعيات الحقلية. وأكد المحافظ، ضرورة توحيد الجهود والعمل على تسهيل عملية توريد محصول القمح، وتذليل العقبات، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسخر جميع الإمكانيات اللازمة لتوريد محصول القمح هذا الموسم، مضيفا أنه تم فتح 44 موقعا تخزينيا بالمحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض. وشهد محافظ المنيا، استقبال أول سيارة تجرى أعمال التوريد محصول القمح، بصومعة نفرتيتى بقرية دماريس التابعة لمركز المنيا، كما أعلنت مديرية التموين بالمنيا، استقبال 33 طنا بصوامع الشركة القابضة مع بدء توريد محصول القمح لموسم 2022.

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