جامعة الإسكندرية: حريصون على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الصناعية

وذكر بيان صادر عن الجامعة اليوم الثلاثاء، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوه وقع مع سليم عبدالقادر العضو المنتدب بشركة أسمنت العامرية (إحدى شركات مجموعة إنترسيمينت البرازيلية) مذكرة تفاهم مشتركة؛ لتوطيد أواصر التعاون والمساهمة فى تنمية المجتمع.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا - خلال اللقاء - على مشاركة الشركة فى المؤتمرات والمعارض العلمية التى تعقدها الجامعة ذات الصلة بمجال الأسمنت، ورعاية حفلات تخرج الطلاب فى المجال الهندسى بالجامعة وتقديم الأسمنت اللازم للأغراض البحثية وتحاليل المعامل فى مشاريع التخرج وتوفير فرص زيارات تعليمية إلى مصنعها لطلبة مشروعات التخرج بالجامعة وتوفير التدريب الصيفى لطلبة الجامعة بمختلف الأقسام ورعاية الأبحاث الجامعية ذات الصلة بصناعة الأسمنت وشئون البيئة على الأخص والمساهمة فى معارض التوظيف للخريجيين والإعلان داخل جامعة الإسكندرية عن الوظائف المتاحة بالأقسام الصناعية بالشركة.
من جانبه، أعرب العضو المنتدب للشركة عن أمله فى توسيع نطاق التعاون مع جامعة الإسكندرية ودعم منظومة التدريب من خلال الأكاديمية التى استحدثتها الشركة لهذا الغرض والخروج بمشروعات تخدم المجتمع صديقة للبيئة.
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