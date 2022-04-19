تأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا.. دورتان لطلبة الجامعات بأكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين لطلبة وخريجى الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان "تأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعى".





وشارك فى الدورتين عدد من طلبة جامعتى (قناة السويس – كفر الشيخ)، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

تضمن برنامج الدورتين عددا من الموضوعات المتصلة بمفهوم الدولة ومقومات بناء الدولة الحديثة، أبرزها (مفهوم الدولة ومقومات بناء الدولة - مخططات إسقاط الدول فى منطقة الشرق الأوسط – ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعى – حروب الجيل الرابع – دور الإعلام المستنير فى التوعية من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعى – الإعلام الموجه عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتأثيراته على الشباب – دور الإعلام الأمنى فى مواجهة حروب الجيل الرابع – مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى على الشباب).

وتعكس استضافة تلك الدورتين مدى اهتمام وزارة الداخلية بتأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعى، وقد اختتمت فعاليات الدورتين بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين لكيانات الأكاديمية.