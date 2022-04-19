4 مصريين ينافسون على جائزة أفضل 25 مهاجرا إلى كندا

جدة - نرمين السيد - وتأتى القائمة ضمن برنامج للجوائز يختار أفضل المهاجرين ويكرمهم لما قاموا به من تأثير إيجابى على مجتمعاتهم منذ وصولهم إلى كندا.

وضمت القائمة النائب البرلمانى من أصل مصرى شريف سبعاوى والدكتور مهندس محمد خليل والمهندس وائل بدوى والباحثة فى مجال حقوق المرأة فريدة ضيف.

والمهندس شريف سبعاوى، هو نائب عن دائرة ميسيساجا - إيرين ميلز بمدينة (مسيساجا) وتم انتخابه فى عام 2018 فى ظل حزب المحافظين التقدمى فى أونتاريو، وهو أول برلمانى منتخب من أصول مصرية فى التاريخ الكندى.

وساعد سبعاوى فى تمرير العديد من التشريعات المهمة وخاصة القانون 106 الخاص بقانون شهر التراث المصرى والإحتفال بشهر يوليو من كل عام كشهر للتراث والحضارة المصرية فى أونتاريو، وفى أكتوبر 2019، تم استدعاؤه للعمل كمساعد برلمانى لوزير التراث والرياضة والسياحة والصناعات الثقافية، للمساعدة فى دعم هذه الصناعة التى تضررت بشدة خلال جائحة كوفيد-19 ويخوض سبعاوى حملة لإعادة إنتخابه فى البرلمان فى الإنتخابات المزمعه عقدها فى يونيو المقبل.

أما المهندس محمد خليل من مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك وهو حاصل على درجتى البكالوريوس والماجستير فى الهندسة الميكانيكية وترتكز رسالته للدكتوراه على تطوير عملية كيميائية حرارية جديدة لإعادة تدوير نفايات الأجهزة الإلكترونية التى انتهى عمرها الافتراضى، وحصل فى عام 2019 على جائزة تقديرا لمساهمته المتميزة وتم اختياره من بين أفضل 20 شخصية فى التنوع كما تم اختيار تقنيته من بين أفضل 10 اختراعات فى عام 2019 من قبل مجلة "كيبيك ساينس".

وحصل على جائزة فورس أفينير عام 2017 على مستوى مقاطعة كيبيك لأفضل مشروع جامعى فى فئة ريادة الأعمال والأعمال والاقتصاد، وكان المرشح النهائى الوطنى لجوائز الشركات الناشئة فى كندا عام 2017، كما تم اختياره من بين ستة مبتكرين شباب.

والمرشح الثالث وائل بدوى أستاذ الهندسة، من مدينة كالجارى فى مقاطعة ألبرتا، وحصل على الدكتوراه عام 2000 من جامعة لويزيانا فى لافاييت والتحق بجامعة كالجارى، حيث تمت ترقيته إلى أستاذ مساعد فى عام 2003 ثم إلى أستاذ فى عام 2006، وفى عام 2009، كان يعمل كرئيس تنفيذى لكلية إيه بى إم كالجارى كما شغل منصب أستاذ مساعد فى جامعة ألبرتا (2003 - 2005) خلال مسيرته الأكاديمية، قام أيضا بالتدريس وتقلد مناصب إدارية عليا فى جامعات دولية مختلفة فى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وسنغافورة وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية.

وبنى وائل بدوى حياته المهنية فى كل من الأوساط الأكاديمية والأعمال فى كندا بعد هجرته من مصر فى عام 1997 إلى مونتريال.

وساهم بدوى فى تأليف 18 كتابا و21 براءة اختراع وأكثر من 600 ورقة ومنشورات تمت مراجعتها، وأسس أيضا رخصة قيادة ريادة الأعمال فى المملكة العربية السعودية واعتمد الآلاف من رواد الأعمال الذين استخدموا استراتيجياته لتدشين أعمالهم.

كما شملت التشريحات أيضا الباحثة فى مجال حقوق المرأة فريدة ضيف فى مدينة تورونتو، كبرى المدن الكندية، وعملت فى الأمم المتحدة مع اليونيسف، ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهى حاصلة على درجة الدراسات العليا من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا ومعهد الدراسات السياسية فى باريس وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة كارلتون فى أوتاوا.